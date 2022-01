Covid: in Valle d'Aosta prevale la variante Delta

In base agli esiti del sequenziamento dei tamponi inviati all'Istituto zooprofilattico, in Valle d'Aosta continua a prevalere la variante Delta.

"Omicron rimane sotto il 50 per cento", spiega il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini. I primi due casi di variante Omicron in Valle d'Aosta sono stati registrati il 28 dicembre 2021.