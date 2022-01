Azione, Marco Curighetti segretario regionale Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 15 GEN - L'architetto Marco Curighetti è il segretario regionale di Azione. Lo ha eletto il congresso regionale della Valle d'Aosta che si è riunito ieri sera in video conferenza in vista del primo congresso nazionale previsto a Roma dal 18 al 20 febbraio. Già coordinatore del gruppo locale, Curighetti sarà coadiuvato nella sua attività dai venti membri del nuovo Consiglio direttivo, con Patrick Aloisi confermato nel ruolo di tesoriere.

Nell'occasione, si legge in una nota, "la sezione locale ha confermato la piena adesione alla linea politica intrapresa a livello nazionale".

Oltre alla "evidenza che deve essere data alla gestione dell'emergenza pandemica", a livello regionale, secondo Azione, "decisione e celerità" vanno messe in campo "per risolvere le troppe questioni salienti ancora ferme in quel di Place Deffeyes, dai trasporti alla sanità, dalla scuola all'energia: l'assemblea ha infatti ribadito come sia quanto mai necessario riuscire a portare a termine in tempi certi i lavori di ampliamento del Parini, della nuova università compreso il secondo lotto, o ancora pervenire ad una riconversione coerente alla realtà valdostana del terminal dell'aeroporto Corrado Gex; analogamente sono emerse le preoccupazioni per la stallo sul dossier Cva sul quale pende la spada di Damocle della Legge Madia, situazione altamente critica e a cui occorre porre rimedio in modo certo in vista della scadenza delle principali concessioni idroelettriche nel 2029". (ANSA).