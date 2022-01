Vandali in azione in sede Pd Aosta, accertamenti polizia

Sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato dopo la denuncia di un atto vandalico ai danni della sede del Partito democratico di Aosta. Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio ignoti "hanno agito strappando e rubando la targa del partito posta lungo Corso Battaglione", ha fatto sapere ieri il segretario regionale del Pd, Luca Tonino.

L'assenza di un impianto di videosorveglianza all'ingresso della sede rende più complessa l'identificazione dell'autore del gesto.

Non è la prima volta che la sede del partito viene presa di mira. Quasi due anni fa, nel febbraio 2019, erano stati bruciati due sacchetti contenenti capi d'abbigliamento, davanti agli uffici del Pd e a quelli, in viale Partigiani, dell'Union valdotaine. Anche all'epoca del caso si era occupata la Digos.

Il pm Luca Ceccanti, all'esito delle indagini, aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo per minacce e non aveva ritenuto esserci intenti politici alla base dei due gesti.