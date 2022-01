Vandali in azione in sede Pd Aosta, rubata targa

Vandali in azione nella sede del Partito democratico ad Aosta. La notte tra l'11 e il 12 gennaio - si legge in una nota del Pd - "i vandali hanno agito strappando e rubando la targa del partito posta lungo Corso Battaglione". E' stata presentata una denuncia in Questura.

"Sono molto dispiaciuto per quanto successo - commenta il segretario regionale del Pd, Luca Tonino -, la nostra sede è frequentata regolarmente da iscritti ed è un luogo da sempre democratico in cui venire a discutere di temi sociali e politica, la buona politica, quella che piace a noi, quella che non urla, che non drammatizza anche le posizioni più diverse e che non utilizza i social network come una grancassa per alimentare l'odio e le ostilità. Continueremo con grande serenità nel nostro impegno civile".