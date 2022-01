Covid, aperto nuovo reparto per contagiati al Parini

E' stato aperto all'ospedale Parini di Aosta il reparto Covid-3 all'interno della Chirurgia generale. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "nel corso delle ultime ore sono incrementati i pazienti Covid da ricoverare".

I posti letto aperti in aggiunta sono 10, incrementabili in caso di ulteriori necessità. "L'apertura del reparto Covid-3 - scrive l'Usl - limita ulteriormente la disponibilità di posti letto per i pazienti non-Covid, in ospedale quindi, continuano ad essere garantite solo le prestazioni urgenti.