Vaccini: Usl, aumentati posti anche per over 50

L'Usl ha implementato i posti nelle sedi di Pollein, Châtillon e Donnas per la somministrazione della prima dose di vaccino. L'obiettivo è consentire a tutti gli over 50 di ottemperare all'obbligo vaccinale. Fino al 31 gennaio sono disponibili 2068 posti complessivi. Ci si può prenotare tramite il portale di Poste italiane. "Al momento non risultano tempi di attesa per le prenotazioni e in caso di necessità saranno implementati i posti dedicati", spiegano l'Usl. La campagna di vaccinazione in Valle d'Aosta ha raggiunto numeri record: ieri sono state somministrate 1700 dosi.

Sul portale delle Poste sono inoltre state apliate le opzioni per residenti/non residenti che vogliono vaccinarsi in altre regioni o in Valle d'Aosta.