Utmb: per Tds, Occ e Ycc novità in edizione 2022

Sono diverse le novità in programma per la 19a edizione dell'Utmb Mont-Blanc, tra cui un nuovo orario di partenza per la Tds e un nuovo percorso per la Occ.

Fino al 18 gennaio i corridori possono pre-iscriversi o utilizzare un'iscrizione prioritaria, il giorno 26 saranno pubblicati i risultati dei sorteggi e fino al 6 febbraio i trailers estratti potranno confermare la loro iscrizione.

In particolare per la Tds il percorso è invariato ma è previsto un nuovo programma, con la partenza da Courmayeur fissata alla mezzanotte di martedì 23 agosto (cioè nella notte tra lunedì 22 e martedì 23). Cambia invece il percorso per la Occ: la partenza resta a Orsières, nel Vallese, ma la gara seguirà il percorso della Mcc tra Trient e Argentière e l'attraversamento della frontiera franco-svizzera avverrà attraverso l'emblematico Col de Balme. Avrà un nuovo look la Youth Chamonix Courmayeur. Questa sfida dedicata ai giovani nati tra il 2000 e il 2008 conterà su un nuovo formato, con un trail che si svolgerà a Courmayeur il martedì e una nuova gara breve e innovativa il mercoledì a Chamonix. Questa seconda gara vedrà i corridori partire in ordine inverso rispetto alla classifica del giorno precedente.