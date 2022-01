Covid: Valle d'Aosta zona gialla, firmata ordinanza Speranza

La Valle d'Aosta passa in zona gialla. Lo stabilisce l'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il provvedimento entrerà in vigore "dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale" e durerà 15 giorni, "salva nuova classificazione".

La Valle d'Aosta "presenta un'incidenza dei contagi pari a 2255,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 42,4 per cento e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 15,2 per cento".

Insieme alla Valle d'Aosta passano in zona gialla anche Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana.