Covid: in Vda 6 in Terapia Intensiva, 5 non vaccinati

(ANSA) - AOSTA, 06 GEN - Salgono a 6 i pazienti ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. Di questi, 5 non sono vaccinati e si tratta "di casi abbastanza complessi di polmonite bilaterale", spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini.

"Tutti hanno più di 50 anni, questo dimostra che la scelta del Governo di rendere obbligatorio il vaccino al di sopra di questa fascia d'età è stata oculata". Il sesto paziente è un anziano "positivo al Covid ma in Terapia intensiva a causa di altre patologie non legate al virus".

Rispetto ai ricoveri Covid in area medica, "la percentuale di non vaccinati è sempre intorno al 75%". (ANSA).