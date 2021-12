È l'albergo Mignon la struttura individuata dall'Usl per ospitare turisti contagiati che non necessitano di cure ospedaliere. L'albergo si aggiunge al Covid hotel quello di via Viseran, nelle vicinanze di corso Ivrea ad Aosta, che negli ultimi giorni si è riempito. L'hotel Mignon, a due passi dall'ospedale Umberto Parini di Aosta, metterà a disposizione 15 stanze per i turisti contagiati.