Energia: opera Entelechia vince concorso idee Cva

L'opera "Entelechia" dell'architetto Elisabetta Trussoni ha vinto il concorso di idee per la realizzazione di una scultura "a tutto tondo" indetto da Cva per celebrare i primi 20 anni di attività. Quattordici le opere proposte, "tutte originali e coerenti con i valori che l'azienda aveva richiesto di rappresentare".

La scultura vincitrice sarà realizzata principalmente in pietra e metallo e sarà "composta in una geometria pulita e semplice, in cui la forza dell'acqua, il calore del sole e il soffio del vento, da sempre elementi chiave per il Gruppo Cva, diventano parte di essa". "Nel dettaglio - si legge in una nota - si compone di un basamento metallico su cui è fissato un blocco lapideo semilavorato in alcune parti, in cui s'inseriscono due anelli metallici concentrici. Nel cerchio più grande orbita una sfera di pietra. I cerchi sono pensati in metallo con effetto cromato lucido, mentre la base di metallo satinato di colore scuro".