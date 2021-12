Fao premia NaturaValp, esempio di turismo dell'avvenire

La Fao (Food and Agricolture Organization) e Unwto (United Nation Wordl Tourism Organization) hanno riconosciuto NaturaValp, l'associazione per lo sviluppo e la promozione del turismo responsabile in Valpelline, come uno dei migliori esempi sulle Alpi per un "turismo dell'avvenire".

L'associazione è nata dall'area che insiste sui Comuni di Bionaz, Oyace e Valpelline, per poi estendersi a Roisan, Doues e Allein e riunisce una cinquantina di liberi professionisti, aziende agricole, artigiani, attività turistiche e commerciali "Siamo spesso stati tenaci, coraggiosi, folli, indipendenti, uniti, accoglienti e convinti che la strada intrapresa fosse quella giusta - commenta il presidente di NaturaVAlp, Daniele Pieiller- e abbiamo navigato nel sistema ma senza farci influenzare troppo. Non siamo mai stati e mai saremo succubi della politica e dei politici. Le scelte che abbiamo fatto le abbiamo ragionate tra di noi in maniera molto lucida e trasparente, con uno sguardo rivolto lontano e lungimirante".