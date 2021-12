Qualità vita: Aosta quarta assoluta in Italia

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - Aosta si piazza quarta nella classifica stilata dal Sole 24 Ore in merito alla 'qualità della vita 2021'.

Nel 2021 Aosta ha guadagnato tre posizioni rispetto all'anno scorso migliorando la performance in diversi campi: alla voce "ricchezza e consumi" è seconda assoluta (era quinta), quarta in "giustizia e sicurezza" (era sedicesima), undicesima in "cultura e tempo libero" (+20 posizioni), diciottesima in "ambiente e servizi" (+10), quarantaquattresima in "demografia e società" (+45). Negativo lo score per "affari e lavoro" dove Aosta perde 14 posizioni e si ritrova venticinquesima mentre la performance peggiore risulta quella nella "banda ultra larga fttc" dove si piazza centesima.

La mappa del benessere mette in fila le province italiane e nel caso di Aosta, unico capoluogo della Valle d'Aosta, prende in considerazione tutta la Regione. (ANSA).