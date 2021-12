Inchiesta piano vaccini, chiesta archiviazione per Bertin

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione per l'accusa di falsa testimonianza per il presidente del consiglio della Valle d'Aosta Alberto Bertin e per l'ex direttore dell'ASL valdostana Angelo Pescarmona. I due erano indagati nell'ambito della inchiesta sulla campagna vaccinale. A quanto è emerso, Bertin e Pescarmano non avrebbero, con le loro dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, cercato di favorire qualcuno. Quando sono stati sentiti, i due non sapevano neppure se vi erano degli indagati nell'ambito del fascicolo che la procura aveva aperto per fare chiarezza sulla campagna vaccinale. (ANSA).