Lega VdA, Corrao nuova coordinatrice dei Giovani

Nuovi vertici per la Lega Giovani Valle d'Aosta. Alla presenza del deputato Luca Toccalini, coordinatore nazionale della Lega Giovani, e della segretaria della Lega VdA Marialice Boldi, Lucia Corrao è stata nominata coordinatrice della Lega Giovani VdA. Corrao succede a Giuseppe Manuel Cipollone e sarà affiancata da Matteo Da Rin, che si occuperà di scuola e università.

"In un momento così difficile per la nostra Regione, - commenta Corrao - la Lega dimostra di avere fiducia nei giovani e di investire su di loro per lo sviluppo futuro della nostra comunità. Lavorerò con la convinzione di poter contribuire all'azione politica del Partito a favore dei giovani, rafforzando la nostra presenza e organizzazione su tutto il territorio valdostano".