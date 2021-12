Green pass, scattano controlli ad Aosta

Scattano i controlli anche ad Aosta per il Green pass 'rafforzato'. Le misure sul nuovo certificato verde (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio.

Nel giorno in cui è entrato in vigore l'obbligo di Green Pass per accedere sui mezzi pubblici, ad Aosta, i controlli da parte della polizia sono stati alle fermate degli autobus e all'autostazione di via Carrel. Non sono state riscontrate irregolarità. Controlli anche nei bar, dove è obbligatorio il Green pass 'rafforzato' per sedersi all'interno dei locali; al bancone invece, in zona bianca, non è necessario il pass. ''I controlli - spiega il questore di Aosta, Ivo Morelli - verranno fatti a campione alle varie fermate dei mezzi pubblici sia per i passeggeri in salita che in discesa. Così come per bar e ristoranti. Questa mattina, non ci sono stati problemi''.

Ai controlli partecipano tutte le forze di polizia.