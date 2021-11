Violenza donne: Cgil-Cisl-Uil, è una sconfitta per tutti

"La violenza nei confronti delle donne è una violazione dei diritti umani ed è una sconfitta per tutti". Lo affermano unitariamente Cgil, Cisl e Uil in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, annunciando di aver devoluto una somma di denaro a favore del Centro Donne contro la Violenza di Aosta. . "Sul tema della violenza sulle donne - aggiungono - è necessaria una rivoluzione culturale: promuovere attività di conoscenza, di informazione e di sensibilizzazione in tutti i contesti territoriali, nell'ottica del contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Va infatti profuso un impegno straordinario nell'educazione di genere, per avviare un cambiamento nelle nuove generazioni e tentare di estirpare le radici culturali della violenza contro le donne, per aiutare a riconoscere i segnali di disagio e marginalità e per la diffusione di una cultura basata sulla parità di genere, nell'ottica del rispetto dei diritti umani".