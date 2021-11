Droga: spaccio di hashish, denunciato trapper

Per spaccio di sostanze stupefacenti la polizia di Aosta ha denunciato T. T., di 24 anni, residente nel capoluogo regionale e noto per un video di musica trap registrato nel quartiere Cogne di Aosta. Durante una perquisizione a casa sua - il giovane era agli arresti domiciliari per condanne per evasione e tentata rapina - gli agenti hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hashish "opportunamente confezionati" e 2.300 euro considerati "provento delle cessioni di sostanza stupefacente". In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Novara il 25enne è stato tratto in arresto e "in virtù dell'ulteriore grave condotta nonché di altre violazioni", è stata disposta la sospensione della detenzione domiciliare con ripristino della carcerazione. E' stato quindi trasferito nel carcere di Brissogne.