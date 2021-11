Abuso edilizio, chiesta condanna per impresario Berger

La procura di Aosta ha chiesto una condannata a un mese di reclusione e a 57 mila euro di multa per gli imprenditori di Champdepraz accusati di abuso edilizio e discarica abusiva. Si tratta di: Luigi Berger, Gianluca Berger, Paola Allietto e Federica Berger. A processo anche l'ex sindaco dal paese Jury Corradin accusato solo di abuso edilizio. Per lui è stata chiesta una condanna a un mese di reclusione e 35 mila euro di multa. Dopo la requisitoria dell'accusa, il giudice monocratico Marco Tornatore ha rinviato il processo al 10 dicembre per la discussione delle difese e la sentenza.

Le accuse riguardano i lavori di una riqualificazione di un'area di proprietà della famiglia Berger, lungo il torrente Chalamy, svolti senza le autorizzazioni. Da qui l'ipotesi di reato di abuso edilizio. In oltre, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero un'area di proprietà della società Alfatech srl per stoccare oltre 10 mila tonnellate di fresato d'asfalto.