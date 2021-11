Covid, Regione Vda valuta stop visite in microcomunità

La Regione sta valutando l'ipotesi di sospendere le visite dei parenti nelle microcomunità fino a quando gli ospiti non saranno sottoposti a terza dose di vaccino. L'amministrazione comunale di Aosta ha già preso questa decisione per le tre strutture che gestisce nei giorni scorsi, a seguito del focolaio scoppiato nel Centro polivalente di via Saint-Martin-de-Corléans, dove erano risultati positivi 12 anziani su 13.

Gli ospiti delle microcomunità in Valle d'Aosta sono circa 800.

"Probabilmente si andrà in questa direzione - dice il direttore sanitario dell'Usl Guido Giardini - e penso che la somministreremo le terze dosi agli ospiti delle microcomunità in tempi molto brevi. Fra ieri e oggi siamo andati in cinque strutture".