Turismo: Guichardaz, presto legge su locazioni brevi

La Regione sta elaborando una normativa in materia di locazioni brevi e imposta di soggiorno. Lo ha detto l'assessore al Turismo e Commercio Jean-Pierre Guichardaz durante la presentazione dei dati sul turismo estivo 2021. "Bisogna regolamentare e valorizzare questo settore importantissimo, che ha sue peculiarità". Guichardaz ha fatto riferimento alle cosiddette 'cav', la categoria 'case appartamenti vacanze' che "ha una sua precisa regolamentazione e che nei dati Istat ha dinamiche particolari, forse a causa del fatto che c'è probabilmente una sovrapposizione con le locazioni brevi". Per l'assessore "non c'è la volontà di una presenza occhiuta da parte dell'amministrazione pubblica su un determinato ambito. Però nel momento in cui questa tipologia di ricettività emergerà, anche l'attenzione del pubblico sarà attenta come già accade in altre categorie". Guichardaz ha ammesso che sulle cosiddette locazioni brevi presenti in Valle d'Aosta "non abbiamo numeri precisi".