Turismo: Gérard, detassazione per lavoratori che si fermano

"Dobbiamo cercare di combattere l'allontanamento dalle professioni del turismo. Bisognerebbe pensare a forme di detassazione per chi decide di lavorare e stabilirsi nelle zone più remote della nostra regione". E' la proposta lanciata dal presidente dell'Associazione albergaotori della Valle d'Aosta (Adava) Filippo Gérard. Durante la presentazione dei dati sull'indagine del turismo estivo 2021, Gérard ha spiegato che "di fronte a dinamiche di spopolamento, come quella che porterà nei prossimi anni alla chiusura delle scuole medie in diversi comuni valdostani, bisogna riflettere.

E' necessario attrarre le persone che vogliono lavorare da noi e fermarsi per più tempo qui da noi".