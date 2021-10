Con moto in scarpata, aperta inchiesta per lesioni aggravate

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo, con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate, sull'incidente in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzino di 12 anni di La Thuile. Il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Aosta in condizioni molto gravi.

I fatti risalgono a sabato pomeriggio, quando il dodicenne alla guida di una moto da trial è finito in una scarpata, a La Thuile in frazione Cretaz. Il ragazzino ha fatto un volo di oltre 100 metri. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per verificare eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti, è emerso che la moto era del padre del coetaneo che era con lui al momento dell'incidente. I due ragazzini avrebbero preso la moto da trial di nascosto.