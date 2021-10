Green pass: sindacati VdA, potenziare tamponi

Potenziare il sistema tamponi per evitare che l'obbligo di green pass per i lavoratori, che verrà introdotto il 15 ottobre, diventi un boomerang. E' quanto hanno chiesto i sindacati valdostani ai vertici dell'amministrazione regionale in un incontro svoltosi oggi pomeriggio. Il segretario del Savt Claudio Albertinelli parla di "agire nelle sedi opportune per richiedere di prolungare da 48 a 72 ore la validità del tampone ed estenderla alla mezzanotte del giorno di scadenza", mentre Vilma Gaillard della Cgil chiede di "estendere gli orari di apertura" per il drive in aostano. La segretaria della Uil, Ramira Bizzotto, ipotizza di "reclutare infermieri in pensione, come era stato fatto già lo scorso anno quando l'emergenza sanitaria aveva raggiunto il picco". I sindacati fanno sapere che un nuovo incontro con la Regione è in programma lunedì 18 ottobre per fare, dati alla mano, un primo punto della situazione sulle ricadute del green pass obbligatorio.