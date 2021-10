Metallurgia sicura, seminario ad Aosta

E' incentrato su "Sicurezza e salute del lavoro" il corso itinerante dell'Associazione italiana di metallurgia che il 7 ottobre arriva ad Aosta. L'evento, organizzato con il supporto della Cogne acciai speciali, si svolgerà all'Hostellerie du Cheval Blanc: a partire dalle 9 dirigenti, responsabili per la sicurezza e delegati per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro saranno a confronto con con esperti del settore per approfondire varie tematiche. Nel pomeriggio è prevista una visita allo stabilimento della Cogne Acciai Speciali.