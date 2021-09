Covid: Usl implementa posti per vaccinazione

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Vista l'alta adesione ai 900 posti disponibili della settimana appena trascorsa e l'aumento delle richieste di prenotazione per vaccinarsi contro il Covid-19 nelle sedute pomeridiane, l'Usl ha deciso di implementare il numero di inoculazioni di prime dosi al Palaindoor di Aosta.

dalle 14,30 alle 20,30 di mercoledì 29, giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre sono disponibili 360 posti al giorno.

Ai minorenni (sempre prima dose) la vaccinazione sarà somministrata martedì 28 settembre (240 posti, dalle 14,30 alle 20,30).

Per accedere alle sedute di vaccinazione è necessario prenotare al Cup, di persona o chiamando lo 0165548387. In alternativa è possibile inviare una email all'indirizzo infovaccini@ausl.it, con nome, cognome, nata di nascita, codice fiscale e numero di telefono.

Il vaccino utilizzato è Pfizer. (ANSA).