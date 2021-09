'Teen-art', open day ad Aosta rivolto a giovani artisti

"Teen-art: metti in campo le tue qualità" è il titolo di un open day in cui gli adolescenti sono invitati a presentare al pubblico la propria '"arte" (suonare uno strumento, disegnare, decorare, dare nozioni di make-up, insegnare ad usare al meglio la tecnologia, giocolare, giocare a carte o a scacchi) mettendola a disposizione di tutti.

L'iniziativa è in programma domenica 19 settembre ed è organizzata dall'associazione Opera Omnia. Gli stand verranno montati nel prato adiacente la torre del Lebbroso, ad Aosta. Ad ogni partecipante verrà fornita una postazione con un gazebo e un piccolo omaggio per aver preso parte alla manifestazione.