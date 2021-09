Frontale tra auto a Gignod, due persone in ospedale

Ha perso il controllo dell'auto mentre viaggiava verso Aosta, poco dopo il bivio di Allein, sulla statale all'altezza di Gignod: nel mezzo di una curva il veicolo è andato in testacoda, invadendo la corsia opposta su cui transitava un'altra auto che è stata centrata in pieno. Due persone - un uomo e una donna - sono finite questa mattina in ospedale. La donna, alla guida dell'auto che ha perso aderenza sulla strada, ha riportato traumi diffusi. I medici stanno valutando le condizioni dei feriti. A bordo dei due mezzi solo i due conducenti. Per due ore la strada è stata accessibile a una corsia, per permettere ai vigili del fuoco - intervenuti anche con la squadra taglio - e all'Anas di mettere in sicurezza quel tratto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

La donna, quarantasettenne di Etroubles, che questa mattina ha perso il controllo dell'auto sulla statale a Gignod, è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta a causa dei traumi riportati. La prognosi è riservata. L'uomo alla guida dell'auto che arrivava in direzione opposta, di 47 anni, di Etroubles, ha una prognosi di venti giorni. L'incidente è avvenuto alle 7,15.