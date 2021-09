E' stato trovato in serata il corpo privo di vita di Angelo Tosi, di 66 anni, cercatore di funghi che risultava disperso dal pomeriggio in val d'Ayas. L'allarme per mancato rientro era scattato alle 18,30. Il corpo è stato individuato e recuperato in frazione Graines di Brusson. Secondo quanto si è appreso la vittima è caduta per molti metri in un dirupo, procurandosi letali ferite alla testa. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, guardia di finanza e il Soccorso alpino valdostano.