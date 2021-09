Plaisirs de culture, nove giorni di eventi in Valle d'Aosta

Nove giorni di eventi dedicati alla cultura in Valle d'Aosta: dal 18 al 26 settembre torna l'appuntamento con Plaisirs de culture, rassegna promossa e organizzata dall'assessorato regionale ai beni culturali in occasione delle Giornate europee del Patrimonio. Tema dell'edizione 2021 è "Patrimonio culturale tutti inclusi" scelto per "sottolineare l'aspetto dell'inclusione e della diversità nell'approccio e nell'esperienza del patrimonio culturale".

Sono previste sul territorio valdostano oltre 100 iniziative tra visite, laboratori, conferenze, escursioni, presentazioni di libri e aperture straordinarie a ingresso gratuito o a tariffa ridotta. Tra i principali protagonisti ci saranno: il chitarrista francese Jeremy Jouve (17 settembre alla Torre dei Balivi di Aosta); il direttore del festival internazionale del cinema di Berlino, Carlo Chatrian (18 settembre al castello Gamba di Chatillon); il filosofo Rocco Ronchi ((18 settembre al castello Gamba di Chatillon); lo scrittore Stefano Massini (21 settembre al teatro Romano di Aosta); lo scrittore Massimiliano Ossini (24 settembre al teatro Romano di Aosta).

"Il coinvolgimento e la condivisione con altri soggetti, tra cui l'assessorato alle politiche sociali, sono stati i nostri presupposti. La cultura è democratica. Abbiamo puntato sull'inclusività non solo delle differenze ma soprattutto delle diversità: questa è una rassegna che mette insieme tante diversità" ha commentato l'assessore Jean Pierre Guichardaz.