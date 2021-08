Nel torrente per recuperare cane, salvati da Soccorso alpino

Due ragazzi sono stati tratti in salvo dalle guide del Soccorso alpino valdostano e dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati su di una roccia in un torrente nel vallone di Valeille, a Cogne. Si erano buttati in acqua per recuperare un cane che rischiava di annegare. Dopo aver messo in salvo l'animale, non sono riusciti a uscire subito dall'acqua e sono stati trascinati dalla corrente fino a un salto di sei metri. ''I due giovani - spiegano i soccorritori - sono rimasti così bloccati su di una roccia, ed è stato necessario intervenire con l'elicottero per poterli recuperare, vista la situazione di grave pericolo perché rischiavano di essere ulteriormente trasportati dalla corrente''.