Libri: al via ad Aosta la rassegna Leggere di gusto

(ANSA) - AOSTA, 04 AGO - Prende il via martedì 10 agosto ad Aosta "Leggere di gusto", la rassegna organizzata dalla libreria Briviodue in collaborazione che l'Antica Latteria Erbavoglio che propone incontri con gli autori accompagnati da degustazioni enogastronomiche a tema con i libri via via presentati.

Il primo appuntamento è con l'ex europarlamentare e oggi cuoca e food blogger Renata Briano che presenta "La mia politica in cucina". Il 12 agosto tocca a Luca Iaccarino che presenta "Appetiti. Storie di cibo e passione". Il 19 agosto sarà la volta di Paola Barbato e Matteo Bussola autori rispettivamente de "L'ultimo ospite" e "Viola e il blu". Il 21 agosto arriverà Alice Basso con "Il grido della rosa". La rassegna si conclude il 27 agosto con lo spettacolo teatrale "S'ì fossi foco" con Silvana Bruno, Alberto Faccini e Bobo Pernettaz. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 17,30. (ANSA).