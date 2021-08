Arcigay Vda e ordine psicologi firmano una convenzione

L'ordine degli psicologi della Valle d'Aosta e l'Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda hanno stipulato una convenzione che ha come obiettivo di agevolare la richiesta di prestazioni psicologiche agli iscritti dell'associazione..

''I tesserati Arcigay - spiega il presidente dell'ordine degli psicologi, Alessandro Trento - con questa convenzione potranno usufruire delle prestazioni dei nostri professionisti, che aderiranno al progetto, a tariffe agevolate. Per noi, questa convenzione è il punto di partenza, infatti, ora si tratterà di riempirla di contenuti''. Per Chiara Giordano di Arcigay ''si tratta di una collaborazione importante, spesso i nostri iscritti ci chiedono a chi possono indirizzarsi e ora sarà più semplice anche per noi dare loro dei nominativi''. Tra gli aspetti trattati in convezione, oltre al sostegno psicologico anche le problematiche genitoriali e quelle di coppia.