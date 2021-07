Maltempo:smottamento su Ss 26 a La Salle,auto investita da fango

Un'auto in transito la notte scorsa sulla strada statale 26 è stata investita da una massa di fango caduta all'altezza di La Salle. "Il conducente è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dal veicolo", spiega il sindaco, Loris Salice.

L'auto, che procedeva in direzione Aosta, è stata bloccata dallo smottamento intorno alle 22, tra Lenteney e Santa Barbara, all'ingresso della frazione Villair. In quel momento sulla zona si stavano abbattendo intense piogge. "Proprio a quell'ora abbiamo registrato 4,4 millimetri di pioggia", ricorda il sindaco. L'automobilista coinvolto è un residente in paese.

Dopo il sopralluogo del geologo, la strada è stata riaperta nel primo pomeriggio. Il traffico era stato temporaneamente interrotto in entrambe le direzioni e deviato sulla viabilità locale del comune di La Salle per i veicoli leggeri e sull'autostrada A5 per i mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forse dell'ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le prime attività di rimozione del fango e del materiale che ha invaso la sede stradale.