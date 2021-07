Torna a crescere il numero di imprese in Valle d'Aosta

Nel secondo trimestre 2021 in Valle d'Aosta sono tornati a salire il numero di imprese e quello delle nuove iscrizioni. E' quanto emerge dalle cifre diffuse oggi dalla Chambre Valdôtaine. Al 30 giugno le imprese valdostane registrate erano 12.277, con un aumento dello 0,7 rispetto al trimestre precedente e una crescita anche rispetto al secondo trimestre 2020, quando le imprese erano 12.243.

Positivo il saldo tra iscrizioni e cancellazioni (90 imprese in più). Le nuove iscrizioni salgono a 169 dalle 129 dello stesso periodo del 2020. Crescono, in modo lieve, anche le cancellazioni, passate dalle 73 del secondo trimestre 2020 alle attuali 79. Il tasso di crescita si attesta così su +0,74 per cento (0,46 nel 2020), in linea con i valori del nord-ovest e nazionale.

A salire è soprattutto il settore delle costruzioni (30 imprese in più, +1,3 per cento), seguito dall'agricoltura (14 imprese in più, +1 per cento). Per quanto riguarda il comparto artigianale, le imprese aumentano di 40 unità e arrivano a essere 3.593.

Secondo il presidente della Chambre, Nicola Rosset, i dati dimostrano "una ritrovata tranquillità anche a seguito di un allentamento delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria così come di una sempre maggiore diffusione delle vaccinazioni".