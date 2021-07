Sanità: fuga medici da Aosta, primario Urologia verso Toscana

(ANSA) - AOSTA, 23 LUG - Non si arresta la migrazione di medici dalla Valle d'Aosta verso altre realtà. L'attuale direttore della struttura complessa di Urologia dell'ospedale Parini di Aosta, il dottor Sandro Benvenuti, ha ottenuto il punteggio più alto nell'ambito di una selezione per rivestire lo stesso incarico nella struttura complessa 'Urologia Versilia'.

Sarà il direttore generale dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest a selezionare il vincitore tra i tre migliori candidati. Il dottor Benvenuti è primario ad Aosta dal 2013.

A metà del giugno scorso l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, aveva fatto sapere che per contrastare il fenomeno l'assessorato sta elaborando "una proposta di norma di attuazione finalizzata a ottenere una specifica competenza legislativa in materia di definizione di riconoscimenti economici aggiuntivi e specifici per la nostra realtà regionale". (ANSA).