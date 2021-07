Covid: presidente Vda, criteri governo inapplicabili a noi

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - "I criteri, proposti dal governo, riguardanti le percentuali di occupazione dei posti di terapia intensiva e dei posti di area medica per il passaggio da una fascia di rischio all'altra sono inapplicabili per i piccoli numeri della Valle d'Aosta, che rischia di 'chiudere' per soli due o tre pazienti positivi ricoverati nel nostro unico ospedale regionale. Si tratta di un rischio tutt'altro che remoto, considerato che durante la stagione turistica la popolazione presente nella regione viene triplicata". È questa la posizione espressa oggi dal presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz nel corso dell'incontro con il governo. (ANSA).