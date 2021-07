Piccolo rapace bloccato in sale castello Aymavilles, liberato

Un piccolo gheppio è entrato stamane nelle sale del castello di Aymavilles. Sul posto, per liberarlo, sono intervenuti i vigili del fuoco e il Corpo forestale.

I forestali hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco per aprire delle finestre, poste in alto, in modo da permettere al rapace di volare in autonomia fuori dai locali. E' stato però necessario catturarlo con un'apposita rete. Verificate le buone condizioni di salute dell'animale, è stato successivamente liberato.