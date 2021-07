Forza Italia, Tajani e Zangrillo in visita ad Aosta

Il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, e l'onorevole Paolo Zangrillo sono attesi ad Aosta sabato 10 e domenica 11 luglio. Per l'occasione - si legge in una nota - "sono in programma diversi incontri con categorie produttive, operatori economici e realtà imprenditoriali e aziendali del territorio, con l'obiettivo sia di fare il punto della situazione valdostana, alle prese con una non facile ripartenza economica dopo mesi di confinamento in zona rossa, sia di recepire richieste di intervento in favore della montagna da portare immediatamente all'attenzione del Governo Draghi".