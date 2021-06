Religione: anche sacerdoti valdostani in nuova campagna Cei

Don Alessandro Valerioti e don Andrea Marcoz, parroci di montagna in Valle d'Aosta, sono due dei testimonial della nuova campagna della Conferenza episcopale italiana che invita i fedeli a fare offerte per sostenere i sacerdoti diocesani. L'iniziativa, ribattezzata "Insieme ai sacerdoti", vuol ribadire il concetto che "ogni offerta rappresenta dunque un importante segno di appartenenza e comunione". Don Andrea, 46 anni, guida le quattro parrocchie di Chatillon, Emarèse, Pontey e Saint Germain, ed è affiancato nell'incarico da don Alessandro, classe 1989 e ordinato sacerdote da neanche un anno. Entrambi hanno raccontato la loro esperienza, anche durante il Covid, in un cortometraggio dal titolo "Un grido di futuro", filmato della serie sulle vite e sulla missione dei sacerdoti.