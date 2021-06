Vino: Valle d'Aosta punta a Consorzio tutela Doc

L'associazione dei viticoltori della Valle d'Aosta hanno dato mandato esplorativo al proprio Consiglio direttivo per la costituzione del Consorzio di tutela dei vini Doc della Valle d'Aosta. "E' un passaggio molto importante per la nostra viticoltura e i vini di qualità che produciamo - spiega Andrea Barmaz, presidente Vival - e sarà compito del direttivo proseguire in modo sistematico e puntuale per fornire ai soci tutti gli elementi per poter valutare tutte le implicazioni per prendere una decisione definitiva in tempi rapidi". La proposta - secondo quanto si legge in una nota - è sostenuta anche dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.