Vino: il 20 giugno torna Cantine aperte in Valle d'Aosta

Domenica 20 giugno torna l'appuntamento con Cantine Aperte. Alcune aziende valdostane proporranno in degustazione i propri vini ai sempre più numerosi enoturisti. "Parole d'ordine: sicurezza, rispetto per l'ambiente e scoperta del territorio" sottolinea in una nota il Movimento turismo del vino. .

Dalle 10 alle 18 saranno accolti in azienda piccoli gruppi, previa prenotazione, per garantire un'accoglienza di qualità nel rispetto delle normative.

Parteciperanno: La Vrille di Verrayes, Maison Agricole D&D di Aosta, Clos Blanc di Jovençan, Di Barrò di Saint-Pierre e Le Grain di Saint-Pierre. Offerta 15 euro per bicchiere e pochette che dà diritto a degustare tutti i vini.