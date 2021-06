Sanità: Adu, bilancio negativo per gestione Barmasse

"Il bilancio dell'assessore alla Sanità Roberto Barmasse è decisamente negativo. Le responsabilità di chi lo ha proceduto sono enormi, ma in questi mesi di nuova gestione sono stati troppi gli errori e le omissioni". Lo scrive, in una nota, Adu sottolineando che "in poco tempo l'assessorato è stato coinvolto in molteplici episodi su cui sono in corso indagini della Procura, l'ultima sull'eventuale trattamento di favore goduto da un parente di un Consigliere regionale".

"Fa riflettere che in questa regione - si legge ancora - gli interventi in favore dei cittadini paiano sempre 'ad personam': non secondo ordinarie e trasparenti procedure, ma per il tramite del potente di turno, i diritti vengono scambiati per favori. E fa riflettere che persino l'opposizione leghista, anziché partire dal singolo caso per denunciare il malfunzionamento del servizio, abbia rinunciato al suo diritto/dovere di critica".

"Tutto questo - conclude Adu - si aggiunge ai due scandali gravissimi (la parentopoli delle assunzioni dirette in Usl e i 'furbetti' del vaccino), alla scelta sciagurata, per la salute e le tasche dei valdostani, di rattoppare il vecchio ospedale anziché realizzarne uno nuovo e, ancora, a una gestione della pandemia comunque negativa, segnata dall'incapacità di attivare i Covid Hotel e da numeri tra i peggiori d'Italia. Sul piano strettamente politico, un altro fallimento di assessore e Giunta è lo scarso rilievo della sanità rispetto al progetto di Recovery Plan valdostano: appena un milione di euro per la telemedicina".