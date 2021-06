Tentata concussione, assolta segretaria comunale

Il giudice di Aosta Davide Paladino ha assolto Donatella D'Anna, accusata di tentata concussione. All'epoca dei fatti contestati era segretaria comunale di Chatillon e Saint-Vincent, incarico che in passato ha ricoperto anche ad Aosta.

La vicenda nasce da una relazione di servizio del comandante della polizia locale Nicola Casavola, secondo cui nel dicembre del 2019 D'Anna lo aveva convocato intimandogli di toglierle una multa per divieto di sosta (da circa 40 euro) risalente a settembre. In caso contrario, sempre secondo il comandante, la segretaria comunale avrebbe proceduto con l'apertura di un procedimento disciplinare. Al termine del processo, che si è svolto con rito abbreviato, il pm Luca Ceccanti aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi.

''Sin dall'inizio - commenta l'avvocato Corrado Bellora, difensore di Donatella D'Anna - la mia assistita ha respinto le accuse. La minaccia di cui veniva accusata era impossibile, in quanto non era nei suoi poteri poter aprire un procedimento disciplinare''.