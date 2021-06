Sport, due targhe etiche al PalaMiozzi di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - Si è svolta nella palestra del quartiere Dora di Aosta intitolata a Luca Miozzi la cerimonia di scopertura di due targhe etiche, una in italiano e una in francese, contenenti la 'Carta dei Diritti del Ragazzo' e la 'Carta dei doveri dei genitori nello sport'. L'iniziativa è realizzata congiuntamente dall'amministrazione comunale con il Panathlon Club du Val d'Aoste, su proposta di quest'ultimo.

Le targhe saranno posizionate complessivamente in sei impianti sportivi cittadini. Oltre che all'interno del PalaMiozzi, troveranno posto nella palestra PalaPeilaPressendo, nella palestra Avis, nel campo di atletica Tesolin, nel bocciodromo Giusto Grange e nella piscina comunale scoperta.

Alla cerimonia sono intervenuti la vicesindaca, Josette Borre, l'assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet, il presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, e il presidente del Panathlon Club du Val d'Aoste, Piercarlo Lunardi.

(ANSA).