Tpl: da 14 giugno mezzi pubblici tornano a pagamento in Vda

A partire da lunedì 14 giugno l'utilizzo dei mezzi pubblici sul territorio della Regione Valle d'Aosta tornerà ad essere a pagamento. Lo comunica l'amministrazione regionale. "Sarà ripristinato l'obbligo del possesso del biglietto per l'utilizzo degli autobus in servizio di trasporto pubblico regionale e riprenderà l'attività di controlleria a brodo. Analogamente, terminerà la possibilità di ottenere il rimborso del biglietto ferroviario per la tratta Aosta-Torino" si legge in una nota.

La gratuità sui mezzi in servizio di trasporto pubblico era stata introdotta il 12 marzo 2020 quale "misura necessaria ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov2, quale forma di tutela a salvaguardia della salute pubblica in un tempo di grave emergenza epidemiologica".