Scuola: modificare Dl Sostegni bis, manifestazione ad Aosta

Adeguare il decreto sostegni bis al "patto per la scuola". E' lo slogan che il mondo della scuola porterà in piazza mercoledì 9 giugno in una manifestazion e promossa da Cgil, Cisl, Savt e Snals. In Valle d'Aosta è previsto un presidio sotto Palazzo regionale, ad Aosta.

"L'obiettivo della manifestazione - si legge in una nota - è sensibilizzare le forze politiche sulla necessità di cambiare il provvedimento legislativo durante l'iter di conversione di legge. A giudizio delle organizzazioni sindacali sono inaccettabili le invasioni di campo che il decreto sostegni bis compie su materie soggette a regolazione per contratto, come la mobilità del personale. Tali decisioni del Governo Draghi sono bruttissime, tanto più dopo che anche nel Patto per la Scuola al Centro del Paese sono state fatte dal governo solenni dichiarazioni di apertura al dialogo, al confronto, alla valorizzazione delle relazioni sindacali. Chiediamo con forza che in sede di conversione di legge del decreto si intervenga con i necessari emendamenti".

Inoltre, "come organizzazioni sindacali chiediamo: la stabilizzazione di tutti i precari; di consentire la partecipazione a un nuovo concorso anche in caso di mancato superamento del precedente; di rivedere le misure sul reclutamento". Infine "è profondamente sbagliata la convinzione che i concorsi per esami siano l'unica modalità obiettiva e trasparente di selezione, senza la quale avrebbero camp libero l'arbitro ed i favoritismi".