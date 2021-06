Regione: Minelli, senza verifica forte rischio instabilità

"Abbiamo chiesto un confronto con gli autonomisti per capire se ci sono spazi per fare una maggioranza programmatica. Il nostro è uno spirito costruttivo.

Auspichiamo che sia una verifica seria, credo che ci sia la volontà di tutti in tal senso, a partire dal presidente Lavevaz.

Altrimenti subentrerebbe un forte rischio di instabilità politica sul governo della Valle d'Aosta". Lo ha detto la consigliera Chiara Minelli (Pcp), che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni da assessora all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, in merito alla crisi politica in Regione.

"Il 3 giugno - aggiunge - ci incontreremo come Progetto civico progressista per individuare metodo e contenuti della verifica, sulla quale c'è unità al nostro interno. Il presidente Lavevaz ci ha detto che nei prossimi giorni comunicherà la data del confronto, attendiamo la sua risposta".