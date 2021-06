Energia: Di Girolamo (Cva), transizione tra passato e futuro

"In due decenni tutto è cambiato e ora tutto è destinato a cambiare. Questa ricorrenza può essere considerata come un momento di transizione tra il passato e un futuro nel quale dobbiamo essere capaci di fare sintesi della nostra storia per proiettarci in una fase in cui innovazione e capacità ci consentano di cogliere le numerose opportunità all'orizzonte". Lo ha detto l'amministratore delegato della Compagnia valdostana delle acque (Cva), Enrico De Girolamo, durante la cerimonia per il ventennale dell'azienda che opera nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

"All'alba del decennio della transizione energetica - ha aggiunto - abbiamo voluto lanciare il nostro nuovo piano industriale. Un piano ambizioso, pienamente coerente con gli obiettivi europei in termini di sviluppo sostenibile e di lotta al cambiamento climatico. Un piano in cui abbiamo deciso di investire più di 600 milioni nei prossimi 5 anni". Sei gli assi su cui si sviluppa l'azione del nuovo piano industriale di Cva: rafforzamento della struttura operativa, rafforzamento della Business unit, investimenti sulla rete elettrica valdostana, sviluppo del piano commerciale e innovazione. "Venti anni di Cva - ha concluso De Girolamo - possono essere considerati Venti di cambiamento".