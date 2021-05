Università: atenei Piemonte-Vda, accordo servizi biblioteche

È stata firmata una convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale, l'Università della Valle d'Aosta e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

L'impegno assunto è di "assicurare il reciproco accesso alle strutture bibliotecarie, secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo: l'identificazione degli utenti sarà garantita dalla presentazione del tesserino universitario o smart card".

Studenti, docenti e personale tecnico di ciascun Ateneo quindi potranno, gratuitamente e in regime di reciprocità, usufruire di molti tra i servizi offerti da tutte le biblioteche delle università firmatarie: dal prestito a domicilio ai servizi di fotoriproduzione e stampe da internet - fino ai servizi interbibliotecari, vale a dire la possibilità di ricevere presso la propria biblioteca volumi e copie di articoli o parti di volumi posseduti dalle altre biblioteche. Agli utenti di tutti gli atenei sarà poi garantita la ricerca e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale degli Atenei.

Le università si impegnano inoltre a cooperare nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento e di formazione del personale e nell'attuazione di ulteriori progetti comuni interbibliotecari.